Пограбували під час матчу. Форвард "Реала" втратив цінні речі, поки грав у футбол

Зловмисники скористалися відсутністю футболіста, але зазнали травм під час пограбування будинку.

Нападник мадридського "Реала" Карім Бензема став жертвою грабіжників прямо під час матчу чемпіонату Іспанії "Реал" — "Ельче", повідомляє видання ABC.

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У французького нападника "Реала", найкращого бомбардира поточного чемпіонату Іспанії, минулої неділі був чорний день. На полі він спочатку припустився незвичайної помилки з пенальті, яка не дозволила його команді вийти вперед у таблиці, а потім отримав травму, через яку достроково завершив гру

Але на цьому біди гравця не закінчилися: під час матчу з "Ельче" кілька злодіїв пограбували його будинок, розташований у Сан-Себастьян-де-лос-Рейєс. Про це повідомили джерела видання у Головному управлінні поліції.

Група нападників проникла на віллу через огорожу периметром зовні, через басейн. Вони розбили віконниці та вікна кувалдою і увійшли до будинку, забравши кілька цінних предметів, хоча їхня вартість досі невідома.

Поліцейські прибули на місце, про яке повідомив центр сигналізації, активований гравцем, коли він прибув у свій будинок. Наразі поліція з'ясовує, чому сигналізація не спрацювала раніше, аналізуючи сліди крові, що з'явилися біля басейну. Передбачається, що їх залишив один із злодіїв, який порізався об скло.

Раніше Карім Бензема вже був пограбований у своєму будинку: у лютому 2019 року інша група осіб напала на його майно. Зазначимо, що попередній епізод також стався під час матчу на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Тоді суперником "Реала" була "Барселона".

Раніше Фокус розповідав про пограбування будинку футболіста "Інтера" Артуро Відаля. Зловмисники не змогли викрасти автомобіль Ferrari, але забрали інші елітні автомобілі з гаража. До речі, для Відаля це був повторний випадок пограбування.