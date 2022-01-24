Ограбили во время матча. Форвард "Реала" лишился ценных вещей, пока играл в футбол

Злоумышленники воспользовались отсутствием футболиста, но получили травмы во время ограбления дома.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал жертвой грабителей прямо во время матча чемпионата Испании "Реал" — "Эльче", сообщает издание ABC.

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У французского нападающего "Реала", лучшего бомбардира текущего чемпионата Испании, в минувшее воскресенье был черный день. На поле он сначала допустил необычную ошибку с пенальти, которая не позволила его команде выйти вперед в таблице, а затем получил травму, из-за которой досрочно завершил игру

Но на этом беды игрока не закончились: во время матча с "Эльче", несколько воров ограбили его дом, расположенный в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. Об этом сообщили источники издания в Главном управлении полиции.

Группа нападавших проникла на виллу через ограждение по периметру снаружи, через бассейн. Они разбили ставни и окна кувалдой и вошли в дом, забрав несколько ценных предметов, хотя их стоимость до сих пор неизвестна.

Полицейские прибыли на место, о котором сообщил центр сигнализации, активированный самим игроком, когда он прибыл в свой дом. Сейчас полиция выясняет, почему сигнализация не сработала раньше, анализируя следы крови, появившиеся возле бассейна. Предполагается, что их оставил один из воров, который порезался об стекло.

Ранее Карим Бензема уже подвергался ограблению в своем доме: в феврале 2019 года другая группа лиц напала на его имущество. Примечательно, что предыдущий эпизод также произошел во время матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Тогда соперником "Реала" была "Барселона".

Ранее Фокус рассказывал об ограблении дома футболиста "Интера" Артуро Видаля. Злоумышленники не смогли угнать автомобиль Ferrari, но забрали другие элитные автомобили из гаража. К слову, для Видаля это также был повторный случай ограбления.