Не смогли угнать Ferrari: в Милане ограбили виллу футболиста Артуро Видаля (фото)

Автомобиль стал единственным предметом роскоши, который грабителям не удалось украсть у чилийского футболиста.

Чилийский полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль стал жертвой грабителей, сообщает La Gazetta dello Sport.

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Вилла 34-летнего футболиста была ограблена 7 ноября, во время матча "Интер" — "Милан" (1:1), но огласку этот эпизод получил только сейчас.

Сообщается, что злоумышленники украли у Видаля золото и драгоценности, а также угнали внедорожник Mercedes Brabus Amg G700 стоимостью в 400 тысяч евро.

В гараже полузащитника было несколько автомобилей и воры попытались угнать Ferrari 448 Spider, но потерпели неудачу, после чего взломали Mercedes и уехали на нем.

[ + – ] Артуро Видаль и его автопарк

Полиция Милана работает над расследований целой волны краж, которая прокотилась в жилых районах в последние несколько недель.

Издание отмечает, что ограбление произошло в той же вилле, в которой жил бывший бразильский форвард "Интера" Адриано. Того в 2008 году обокрали, обчистив сейф и вынеся дорогую одежду.

К слову, Артуро Видаль не впервые становится жертвой грабителей: в 2014 году он обнаружил открытый сейф в квартире. Тогда чилийца ограбили на 60 тысяч евро наличными, а также вынесли драгоценности на сумму в 90 тысяч евро.

Напомним, Фокус рассказывал о скандале, в который угодил Артуро Видаль во время розыгрыша "Копа Америка-2021". Вместе с партнерами по сборной Чили, их уличили в нарушении антиковидных правил. Согласно информации чилийских СМИ, футболисты якобы пригласили проституток в гостиницу Gran Hotel Odara, где остановилась вся делегация, за что были наказаны Чилийской федерацией футбола. Также сообщалось, что из-за этого скандала сборная Чили могла лишиться главного тренера.