Не змогли викрасти Ferrari: у Мілані пограбували віллу футболіста Артуро Відаля (фото)

Автомобіль став єдиним предметом розкоші, який грабіжникам не вдалося вкрасти у чилійського футоліста.

Чилійський півзахисник міланського "Інтера" Артуро Відаль став жертвою грабіжників, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Вілла 34-річного футболіста була пограбована 7 листопада, під час матчу "Інтер" — "Мілан" (1:1), але розголос цей епізод отримав тільки зараз.

Повідомляється, що зловмисники вкрали у Відаля золото та коштовності, а також викрали позашляховик Mercedes Brabus Amg G700 вартістю 400 тисяч євро.

У гаражі півзахисника було кілька автомобілів і злодії спробували викрасти Ferrari 448 Spider, але зазнали невдачі, після чого відкрили Mercedes та поїхали на ньому.

[ + – ] Артуро Відаль та його автопарк

Поліція Мілана працює над розслідуванням цілої хвилі крадіжок, яка прокотилася в житлових районах за останні кілька тижнів.

Видання зазначає, що пограбування сталося в тій же віллі, де жив колишній бразильський форвард "Інтера" Адріано. Того у 2008 році обікрали, обчистивши сейф та винісши дорогий одяг.

До слова, Артуро Відаль не вперше стає жертвою грабіжників: у 2014 році він виявив відкритий сейф у квартирі. Тоді чилійця пограбували на 60 тисяч євро готівкою, а також винесли коштовності на суму 90 тисяч євро.

Нагадаємо, Фокус розповідав про скандал, в який потрапив Артуро Відаль під час розіграшу "Копа Америка-2021". Разом із партнерами зі збірної Чилі їх викрили в порушенні антиковидних правил. Згідно з інформацією чилійських ЗМІ, футболісти нібито запросили повій до готелю Gran Hotel Odara, де зупинилася вся делегація, за що були покарані Чилійською федерацією футболу. Також повідомлялося, що через цей скандал збірна Чилі могла втратити головного тренера.