Гравці топ-збірної влаштували вечірку з повіями прямо під час турніру — ЗМІ

Футболісти нібито запросили повій до готелю Gran Hotel Odara, де зупинилася вся делегація збірної Чилі

Шестеро гравців збірної Чилі прямо під час Кубка Америки, який зараз проходить в Бразилії, підозрюються в порушенні антіковідних правил у зв'язку запрошенням жінок до себе в готель.

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За даними чилійських ЗМІ, мова йде про гравців збірної Чилі Артуро Відаль, Гарі Медель, Пабло Галдамесе, Пабло Арангуісе, Едуардо Варгасі і Жеан Менесес.

Футболісти нібито запросили повій до готелю Gran Hotel Odara, де зупинилася вся чилійська делегація.

Чилійська федерація футболу поки не коментує інцидент, а прес-конференція збірної Чилі напередодні гри з Уругваєм була скасована.

Один з гравців, яких підозрюють в порушенні правил, Артуро Відаль прокоментував те, що трапилося в Instagram.

"Проклята заздрість. Таке життя ... Удар завдасть той, від кого найменше цього чекаєш", — написав Артуро в сторіс.

Чилійська федерація футболу повідомила про покарання футболістів за порушення антіковідних правил Кубка Америки, але не підтвердила інформацію про те, що футболісти запрошували жінок в готель.

"Федерація футболу Чилі і тренерський штаб національної збірної Чилі визнають порушенням" бульбашки "делегації, яка бере участь в Кубку Америки, несанкціонований вхід в готель перукаря, який не повинен був контактувати з гравцями, незважаючи на негативний результат ПЛР-тесту. До учасників будуть застосовані фінансові санкції. Шкодуємо про ситуацію і повідомляємо, що всі члени делегації здали негативний тест на коронавірус в суботу, 19 червня ", — йдеться в заяві на сайті федерації футболу.

Чилійська збірна не тренувалася в суботу та неділю. Головний тренер Мартін Ласарте через скандал може залишити свій пост.

Відзначимо, що збірна Чилі після двох турів займає друге місце в групі А, набравши 4 очки.

Після двох турів Кубка Америки чилійці, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі А.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бразилії перед ЧС з футболу повії вчать іноземні мови.