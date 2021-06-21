Игроки топ-сборной устроили вечеринку с проститутками прямо во время турнира – СМИ

Футболисты якобы пригласили проституток в гостиницу Gran Hotel Odara, где остановилась вся делегация сборной Чили

Шесть игроков сборной Чили прямо во время Кубка Америки, который сейчас проходит в Бразилии, подозреваются в нарушении антиковидных правил в связи приглашением женщин к себе в гостиницу.

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По данным чилийских СМИ, речь идет об игроках сборной Чили Артуро Видале, Гари Меделе, Пабло Галдамесе, Пабло Арангуисе, Эдуардо Варгасе и Жеане Менесесе.

Футболисты якобы пригласили проституток в гостиницу Gran Hotel Odara, где остановилась вся чилийская делегация.

Чилийская федерация футбола пока не комментирует инцидент, а пресс-конференция сборной Чили накануне игры с Уругваем была отменена.

Один из игроков, подозреваемых в нарушении правил, Артуро Видаль прокомментировал случившееся в Instagram.

"Проклятая зависть. Такова жизнь… Удар нанесёт тот, от кого меньше всего этого ждешь", – написал Артуро в сторис.

Чилийская федерация футбола сообщила о наказании футболистов за нарушение антиковидных правил Кубка Америки, но не подтвердила информацию о том, что футболисты приглашали женщин в отель.

"Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушением "пузыря" делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированный вход в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня", — говорится в заявлении на сайте федерации футбола.

Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Главный тренер Мартин Ласарте из-за скандала может оставить свой пост.

Отметим, что сборная Чили после двух туров занимает второе место в группе А, набрав 4 очка.

Ранее Фокус сообщал, что в Бразилии перед ЧМ по футболу проститутки учат иностранные языки.