Эрлинг Холанн назвал топ-3 лучших футболистов мира. Роналду среди них нет

Норвежский футболист включил в свой рейтинг конкурента из "Баварии", а также легенд сборных Франции и Аргентины.

Звезда дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн рассказал, кого он считает лучшими футболистами. Но среди названной тройки не нашлось места нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Mirror.

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Холанн демонстрировал прекрасную форму в последние два сезона. На его счету 80 мячей в 79 играх за "Боруссии". За такую результативность его включили в символическую сборную года по версии FIFA Best Awards, к слову, лучшим игроком представители ФИФА назвали футболиста "Баварии" Роберта Левандовски.

В свою очередь, Холанд тоже считает польского нападающего лучшим на сегодня. Вместе с тем, Холанн не включил в свою дрим-тим Роналду — лидера "Ман Юнайтед" и, по некоторым оценкам, одного из лучших нападающих за всю историю футбола.

По мнению Холанна, сейчас Левандовски — это номер один, а вот Карим Бензема и Лионель Месси делят вторую и третью строчи в его топ-3.

Вернувшись в Манчестер этим летом, Роналду доказал, что все еще сохраняет свое голевое чутье, в то же результаты "Юнайтед" оставляют желать лучшего.

В последние десять лет Роналду и Месси оставались главными действующими лицами в мировом футболе, и негласный титул лучшего попеременно переходил от одного к другому.

Но усилиями Роберта Левандовски дуэт лучших футболистов превратился в трио, однако, стоит учитывать, что сейчас и его футбольная карьера близится к концу.

В ближайшие годы корона лучшего игрока может перейти к Эрлингу Холанну, 21-летний норвежец за сравнительно непродолжительное время выступлений в Германии стал голевой сенсацией.

Ранее Фокус сообщал, что Криштиану Роналду может потерять четверть своей зарплаты, т.к. его оклад в "Юнайтед" во многом зависит от позиции, на которой клуб финиширует в чемпионате Англии. В контракте звездного португальца есть пункт о том, что если "МЮ" не войдет в лигочемпионскую четверку по итогам сезона, футболист недосчитается 25% заработка.