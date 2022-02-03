Величезний маєток на пагорбах із віллами та басейном. Футболіст "Ювентуса" відмовився жити в будинку Роналду (фото)

Сербський футболіст шукає будинок, але хоче залишатися скромним. Це спричинило відмову від особняка Роналду.

Нападник збірної Сербії Душан Влахович, який перейшов у зимове міжсезоння з "Фіорентини" до "Ювентуса", не підтвердив інформацію про те, що він вирішив улаштуватися в будинку, який Кріштіану Роналду знімав у період своєї італійської кар'єри. Про це повідомляє Tuttosport.

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"Зараз я шукаю будинок, але це не буде будинок Кріштіану. Я хочу залишатися скромним. Усе, що за межами поля, мене просто не цікавить. Я лише хочу грати та перемагати", — зазначив футболіст.

[ + – ] Будинок Роналду у Турині [ + – ] Будинок Роналду у Турині [ + – ] Будинок Роналду у Турині [ + – ] Будинок Роналду у Турині [ + – ] Будинок Роналду у Турині [ + – ] Будинок Роналду у Турині [ + – ] Будинок Роналду у Турині

Минулого місяця сербський нападник перебрався до Турина, сума переходу, виплачена "Юве" клубу з Флоренції, склала 75 млн євро. У новій команді Влахович узяв сьомий ігровий номер, під яким раніше виступав Роналду. Проте від будинку португальця Влахович все ж таки відмовився.

За час своїх виступів у Серії А багатодітний батько Кріштіану Роналду жив у маєтку, який вважається одним із найкращих у Турині. Це затишний маєток загальною площею 1000 кв. — із великим садом, двома віллами і, звичайно, тренувальною залою, оскільки Роналду невпинно стежить за своєю формою. Серед іншого тут також є басейн.

Район, де розташований маєток, розташований поряд із міським центром, натомість він нагадує передмістя — все через пагорби. Територія охороняється, і пересічному городянину сюди просто так не зайти.

У цьому районі є будинки й інші футбольні зірки Турина, у т.ч. Джанлуїджі Буффона та Родріго Бентанкура, а також керівництва клубу.

Раніше Фокус повідомляв, що Душан Влахович, який у 17 років міг перейти до київського "Динамо" лише за 1 млн євро, цієї зими перебрався з Флоренції до Турина, змінивши "Фіорентину" на "Ювентус". Сума трансферу склала 75 млн євро.