Відомий італійський виробник спортивних авто відмовляється від бензинових двигунів
Суворі екологічні норми змусили Abarth перейти на випуск електромобілів. Італійський автовиробник поступово припинить випуск усіх бензинових моделей.
Abarth не буде створювати нові моделі з двигунами внутрішнього згоряння і повністю перейде на електромобілі. Про це заявив керівник європейського філіалу FIAT та Abarth Гаетано Торель у інтерв’ю британському виданню Autocar.
За його словами, після припинення випуску бензинового FIAT 500 Abarth компанія попрощалася із двигунами внутрішнього згоряння в Європі. На південноамериканському ринку ще залишаються заряджені версії FIAT Pulse та Fastback від Abarth, проте нові моделі не плануються. Від створення гібридів у Abarth також відмовилися.
Відмову від бензинових двигунів Гаетано Торель пояснив суворими економами. Він зазначив, що, приміром, в Італії за заряджений хетчбек із викидами СО2 на рівні 180 г/км доведеться платити від 1000 до 2000 євро податку на рік.
Спортивні електромобілі звільнені від цього податку і забезпечують таку ж чи навіть кращу динаміку, адже електромотор забезпечує більшу потужність.Важливо
Наразі в лінійці Abarth дві електричні моделі, створені на основі хетчбека FIAT 500e та кросовера 600e. У майбутньому з’являться нові електромобілі, причому всі вони базуватимуться на FIAT – самостійні моделі не плануються.
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