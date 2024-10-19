На украинский рынок вышел компактный кроссовер Honda с расходом 5,4 л на 100 км (фото)

Компактный кроссовер Honda HR-V достаточно богато оснащен и имеет "умные" задние сиденья. Модель предлагают с экономичной гибридной установкой.

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В Украине стартовали продажи Honda HR-V 2025 модельного года. Компактный кроссовер прошел обновление. Его подробности появились на официальном сайте Honda в Украине.

В Украине кроссовер доступен исключительно в гибридной версии Фото: Honda

Кроссовер Honda HR-V 2025 узнается по новой решетке радиатора, переднему бамперу и фонарям. В салоне несколько изменили декор. Кроссовер сохранил "умные" задние кресла с подъемными подушками (Magic Seats), а объем его багажника составляет 319-974 л.

Как и ранее, на украинском рынке модель доступна исключительно в гибридном исполнении e:HEV со 131-сильным электромотором и 1,5-литровой бензиновой четверкой на 107 л.с., которая выполняет роль генератора. Средний расход топлива составляет 5,4 л/100 км.

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Кроме того, претерпела изменения комплектация Honda HR-V. Базовый вариант Elegance (от 1 486 000 гривен) оснащен климат-контролем, камерой, адаптивным круиз-контролем, подогревом сидений, навигацией, датчиками дождя и света, а также набором систем безопасности.

Модель достаточно богато укомплектована Фото: Honda

Топовый вариант Advance Style Plus (1 765 000 гривен) добавляет панорамную крышу, отделку кожей, камеры кругового обзора, контроль "слепых" зон, подогрев руля, электропривод двери багажника.

Кстати, в Украину в последнее время начали завозить недорогие электрокроссоверы Honda с запасом хода более 500 км.

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