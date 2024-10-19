На український ринок вийшов компактний кросовер Honda із витратою 5,4 л на 100 км (фото)

Компактний кросовер Honda HR-V досить багато оснащений та має "розумні" задні сидіння. Модель пропонують з економічною гібридною установкою.

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В Україні стартували продажі Honda HR-V 2025 модельного року. Компактний кросовер пройшов оновлення. Його подробиці з'явилися на офіційному сайті Honda в Україні.

В Україні кросовер доступний винятково в гібридній версії Фото: Honda

Кросовер Honda HR-V 2025 пізнається за новими решіткою радіатора, переднім бампером та ліхтарями. У салоні дещо змінили декор. Кросовер зберіг "розумні" задні крісла із підйомними подушками (Magic Seats), а об’єм його багажника становить 319-974 л.

Як і раніше, на українському ринку модель доступна виключно в гібридному виконанні e:HEV із 131-сильним електромотором та 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 107 к. с., яка виконує роль генератора. Середня витрата пального становить 5,4 л/100 км.

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Крім того, зазнала змін комплектація Honda HR-V. Базовий варіант Elegance (від 1 486 000 гривень) оснащений клімат-контролем, камерою, адаптивним круїз-контролем, підігрівом сидінь, навігацією, датчиками дощу і світла, а також набором систем безпеки.

Модель досить багато укомплектована Фото: Honda

Топовий варіант Advance Style Plus (1 765 000 гривень) додає панорамний дах, оздоблення шкірою, камери кругового огляду, контроль "сліпих" зон, підігрів керма, електропривід дверей багажника.

До речі, в Україну останнім часом почали завозити недорогі електрокросовери Honda із запасом ходу понад 500 км.

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