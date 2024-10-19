На український ринок вийшов компактний кросовер Honda із витратою 5,4 л на 100 км (фото)
Компактний кросовер Honda HR-V досить багато оснащений та має "розумні" задні сидіння. Модель пропонують з економічною гібридною установкою.
В Україні стартували продажі Honda HR-V 2025 модельного року. Компактний кросовер пройшов оновлення. Його подробиці з'явилися на офіційному сайті Honda в Україні.
Кросовер Honda HR-V 2025 пізнається за новими решіткою радіатора, переднім бампером та ліхтарями. У салоні дещо змінили декор. Кросовер зберіг "розумні" задні крісла із підйомними подушками (Magic Seats), а об’єм його багажника становить 319-974 л.
Як і раніше, на українському ринку модель доступна виключно в гібридному виконанні e:HEV із 131-сильним електромотором та 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 107 к. с., яка виконує роль генератора. Середня витрата пального становить 5,4 л/100 км.
Крім того, зазнала змін комплектація Honda HR-V. Базовий варіант Elegance (від 1 486 000 гривень) оснащений клімат-контролем, камерою, адаптивним круїз-контролем, підігрівом сидінь, навігацією, датчиками дощу і світла, а також набором систем безпеки.
Топовий варіант Advance Style Plus (1 765 000 гривень) додає панорамний дах, оздоблення шкірою, камери кругового огляду, контроль "сліпих" зон, підігрів керма, електропривід дверей багажника.
До речі, в Україну останнім часом почали завозити недорогі електрокросовери Honda із запасом ходу понад 500 км.
Також Фокус розповідав, що в Україні стартували продажі нової Toyota Camry 2025.