Большие перемены: культовая модель Nissan станет электромобилем (фото)

Электромобиль Nissan Skyline презентуют в 2025 году. Элегантный спортивный седан оснастят 450-сильной установкой с полным приводом.

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Появилась информация про новый Nissan Skyline следующего поколения. Знаменитая модель кардинально изменится и станет электромобилем. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Новый Nissan Skyline должен появиться осенью 2025 года. Предвестником седана является концепт-кар Infiniti Vision Qe, презентованный на автошоу в Токио. В этом нет ничего удивительного, ведь за пределами Японии седан Skyline известен как Infiniti Q50. Скорее всего, электромобиль также будут экспортировать под маркой Infiniti.

Infiniti Vision Qe является прототипом нового Nissan Skyline Фото: Infiniti

Судя по прототипу, электромобиль Nissan Skyline будет обтекаемым седаном купе с вытянутым силуэтом и аркообразной крышей. По предварительным данным, он получит полноприводную установку мощностью 450 л. с., состоящей из двух либо даже четырех моторов.

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Кроме того, не исключено, что возродят и кроссовер Nissan Skyline. Под этим названием в Японии продавался Infiniti QX50 первого поколения. Естественно, он также будет электрокаром – получит ту же силовую установку, что и седан.

В линейку Nissan Skyline могут вернуть кроссовер Фото: BestCarWeb

Nissan Skyline выпускают с 1957 года. Сейчас в производстве тринадцатое поколение модели.

К слову, недавно в Киеве видели классическое купе Nissan Skyline 2000 года, которое является редкостью в Украине.

Также Фокус сообщал, что электромобилями станут и новые Nissan Qashqai и Juke.