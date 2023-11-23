Раритет из 2000-х: в Киеве заметили культовый спорткар Nissan (фото)

Купе Nissan Skyline оснащали 2,5-литровыми бензиновыми шестерками мощностью до 250 л. с. Авто способно развить скорость до 240 км/ч.

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В Киеве сфотографировали Nissan Skyline 2000 года. Знаменитое японское купе является редкостью в нашей стране. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Nissan Skyline — культовая модель из Японии, которую выпускают с 1957 года и до наших дней. Конкретно это купе относится к поколению R33 – его производили с 1993 по 1998 годы.

Практически все эти автомобили продавались в Японии, поэтому неудивительно, что у киевского экземпляра руль с правой стороны. Также обращают на себя внимание антикрыло и огромное "сопло" прямоточного выхлопа.

Конечно, коллекционерами больше ценится заряженная 280-сильная версия Nissan Skyline GT-R, знакомая по фильмам "Форсаж". Впрочем, и менее мощные модификации являются раритетом в нашей стране.

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Конкретно это купе Nissan Skyline R33 оснащено 2,5-литровой бензиновой шестеркой. В атмосферном исполнении этот двигатель развивает 190 л. с., а с турбонаддувом – 250 л. с. В первом случае максимальная скорость составляет 210 км/ч, во втором – 240 км/ч.

Кстати, Nissan Skyline выпускали и в кузове седан — в Киеве есть и такой автомобиль.

Также Фокус рассказывал про редчайший универсал Nissan с мотором Skyline GT-R.