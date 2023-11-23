Раритет із 2000-х: у Києві помітили культовий спорткар Nissan (фото)

Купе Nissan Skyline оснащували 2,5-літровими бензиновими шістками потужністю до 250 к. с. Авто здатне розвинути швидкість до 240 км/год.

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У Києві сфотографували Nissan Skyline 2000 року. Знамените японське купе є рідкістю в нашій країні. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Nissan Skyline — культова модель з Японії, яку випускають з 1957 року і до наших днів. Конкретно це купе належить до покоління R33 — його виробляли з 1993 по 1998 роки.

Практично всі ці автомобілі продавалися в Японії, тому не дивно, що у київського екземпляра кермо з правого боку. Також звертають на себе увагу антикрило і величезне "сопло" прямоточного вихлопу.

Звісно, колекціонерами більше цінується заряджена 280-сильна версія Nissan Skyline GT-R, знайома за фільмами "Форсаж". Втім, і менш потужні модифікації є раритетом у нашій країні.

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Саме це купе Nissan Skyline R33 оснащене 2,5-літровою бензиновою шісткою. В атмосферному виконанні цей двигун розвиває 190 к. с., а з турбонаддувом — 250 к. с. У першому випадку максимальна швидкість становить 210 км/год, у другому — 240 км/год.

До речі, Nissan Skyline випускали і в кузові седан — у Києві є і такий автомобіль.

Також Фокус розповідав про рідкісний універсал Nissan з мотором Skyline GT-R.