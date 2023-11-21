В Україні виявлено саморобний суперкар Lamborghini Reventon (фото)

Суперкар Lamborghini Reventon відтворено зі склопластику. Автомобіль оснащений двигуном Audi V8 і здатний розігнатися до 240 км/год.

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У Львові їздить нестандартне авто — воно виглядає як лімітований суперкар Lamborghini Reventon, але є саморобним. Дорогий автомобіль відтворив український майстер. Зараз воно продається і інформація про нього з'явилася на Auto.ria.

Двері авто піднімаються вгору Фото: auto.ria.com

За даними сайту ТопЖир, копія Lamborghini Reventon побудована колишнім конструктором ЛАЗ Олегом Грицаєм, причому це не перше його саморобне авто. Роботи над проєктом зайняли 4 роки.

Кузов авто був виклеєний зі склопластику. Клиноподібний дизайн Lamborghini Reventon непогано відтворений і навіть двері купе піднімаються вгору. У салоні встановлено спортивні крісла і передбачено клімат-контроль.

Суперкар оснащений 300-сильним двигуном Audi Фото: auto.ria.com

Клон Lamborghini Reventon побудований на агрегатах Audi A8 першого покоління. Він отримав 4,2-літровий 300-сильний V8 і автоматичну КПП. Саморобне авто здатне розвинути 240 км/год.

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Звичайно, справжній Lamborghini Reventon набагато швидший — купе з 650-сильним V12 здатне розвинути 340 км/год і розігнатися до 100 км/год за 3,4 с.

Кузов виконаний зі склопластику Фото: auto.ria.com

Утім, оригінал і набагато дорожчий — у 2007-2009 роках випущено 20 купе і 15 родстерів Lamborghini Reventon вартістю $2,1 мільйона. Копія ж продається за $15 000.

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