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Авто

Комфортабельный гигант: представлен новый семейный кроссовер Nissan (фото)

Nissan Pathfinder 2024, Nissan Pathfinder, новый Nissan Pathfinder, кроссовер Nissan
Фото: autohome.com.cn | Новый Nissan Pathfinder выделяется благодаря огромной решетке радиатора

Новый Nissan Pathfinder подрос до 5,1 м в длину и стал просторнее внутри. Под капотом установлен более экономичный турбомотор.

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На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Nissan Pathfinder шестого поколения. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с начала 2024 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Nissan Pathfinder, Nissan Pathfinder 2024, новый Nissan Pathfinder, кроссовер Nissan Fullscreen
Кроссовер достигает 5,1 м в длину
Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Nissan Pathfinder для Китая отличается от "глобальной" версии модели, которую сейчас выпускают в США. Его дизайн выполнен в духе концепт-кара Pathfinder, показанного весной нынешнего года.

Новый Nissan Pathfinder получился элегантнее. У него более плавные линии кузова, широкая хромированная решетка радиатора и продолговатые диодные фары. Кроме того, он несколько крупнее.

салон Nissan Pathfinder, Nissan Pathfinder, новый Nissan Pathfinder, кроссовер Nissan Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: autohome.com.cn

Габариты Nissan Pathfinder 2024:

  • длина – 5130 мм;
  • ширина – 1981 мм;
  • высота – 1767 мм;
  • колесная база – 2900 мм.
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Большие размеры позволили сделать новый Nissan Pathfinder просторнее. Будут предложены версии на 6 и 7 мест. На передней панели установлены два дисплея.

Nissan Pathfinder 2024, Nissan Pathfinder, новый Nissan Pathfinder, кроссовер Nissan Fullscreen
Модель доступна в версиях на 6 и 7 мест
Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Pathfinder для Китая не получил V6 – его оснастили 2,0-литровой 252-сильной турбомочетверкой от Infiniti QX55 и вариатором. Привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan показал дешевый кроссовер за $7800.

Также мы писали, что новый Nissan Juke станет электромобилем.