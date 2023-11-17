Комфортабельний гігант: представлено новий сімейний кросовер Nissan (фото)

Новий Nissan Pathfinder підріс до 5,1 м завдовжки і став просторішим усередині. Під капотом встановлено економічніший турбомотор.

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На автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Nissan Pathfinder шостого покоління. Великий сімейний кросовер надійде в продаж з початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер сягає 5,1 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Кросовер Nissan Pathfinder для Китаю відрізняється від "глобальної" версії моделі, яку зараз випускають у США. Його дизайн виконаний у дусі концепткара Pathfinder, показаного навесні нинішнього року.

Новий Nissan Pathfinder вийшов елегантнішим. У нього більш плавні лінії кузова, широка хромована решітка радіатора і довгасті діодні фари. Крім того, він дещо більший.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Габарити Nissan Pathfinder 2024:

довжина — 5130 мм;

ширина — 1981 мм;

висота — 1767 мм;

колісна база — 2900 мм.

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Великі розміри дали змогу зробити новий Nissan Pathfinder просторішим. Будуть запропоновані версії на 6 і 7 місць. На передній панелі встановлено два дисплеї.

Модель доступна у версіях на 6 і 7 місць Фото: Nissan

Кросовер Nissan Pathfinder для Китаю не отримав V6 — його оснастили 2,0-літровою 252-сильною турбомочетвіркою від Infiniti QX55 і варіатором. Привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan показав дешевий кросовер за $7800.

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