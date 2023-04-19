Представлено новий позашляховик Nissan Pathfinder 2024: перші подробиці (фото)

Концепт для китайського ринку суттєво відрізняється від моделі поточного покоління. Позашляховик отримав повністю новий дизайн та покращене оснащення.

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У Китаї презентували концепт позашляховика Nissan Pathfinder. Модель сильно зміниться зовні та отримає нові технології. Про це повідомили на сайті Motor1.

Nissan Pathfinder п'ятого покоління був представлений у 2021 році. Модель ще не продавалася в Китаї, тому японський бренд вирішив уявити, як виглядав би позашляховик для цього ринку.

Концепт суттєво відрізняється від моделі поточного покоління. Попереду можна помітити нову решітку радіатора та оптику. Фари з'єднані світлодіодною смугою, а зверху зображено назву моделі.

Позаду встановлено інноваційні ліхтарі з 3D-ефектом. Також на даху розмістили новий спойлер.

Nissan Pathfinder для Китаю отримав інноваційні ліхтарі Фото: Nissan

Колісні диски натхненні електрокаром Nissan Leaf. Вони пофарбовані в чорний колір зі сріблястими акцентами.

В інтер'єрі також є кілька змін. Він виконаний у білому кольорі з елементами золотого кольору.

Інтер'єр концепту виконаний у білому кольорі Фото: Nissan

Як і серійна модель, концепт отримав два дисплеї у салоні. Крім цього, були змінені вентиляційні отвори.

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У Nissan не розкривали технічні подробиці новинки. Найімовірніше, позашляховик отримає такі ж самі силові установки, як і модель для північноамериканського ринку.

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