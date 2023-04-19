Представлен новый внедорожник Nissan Pathfinder 2024: первые подробности (фото)
Концепт для китайского рынка существенно отличается от модели текущего поколения. Внедорожник получил полностью новый дизайн и улучшенное оснащение.
В Китае представили концепт внедорожника Nissan Pathfinder. Модель сильно преобразится внешне и получит новые технологии. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Nissan Pathfinder пятого поколения был представлен в 2021 году. Модель еще не продавалась в Китае, поэтому японский бренд решил представить, как бы выглядел внедорожник для этого рынка.
Концепт существенно отличается от модели текущего поколения. Спереди можно заметить новую решетку радиатора и оптику. Фары соединены светодиодной полосой, а сверху изображено название модели.
Сзади установлены инновационные фонари с 3D-эффектом. Также на крыше разместили новый спойлер.
Колесные диски вдохновлены электрокаром Nissan Leaf. Они окрашены в черный цвет с серебристыми акцентами.
В интерьере также есть несколько изменений. Он выполнен в белом цвете с элементами золотого цвета.
Как и серийная модель, концепт получил два дисплея в салоне. Помимо этого были изменены вентиляционные отверстия.Важно
В Nissan не стали раскрывать технические подробности новинки. Вероятнее всего, внедорожник получит те же силовые установки, что и модель для североамериканского рынка.
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