Представлен новый внедорожник Nissan Pathfinder 2024: первые подробности (фото)

Концепт для китайского рынка существенно отличается от модели текущего поколения. Внедорожник получил полностью новый дизайн и улучшенное оснащение.

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В Китае представили концепт внедорожника Nissan Pathfinder. Модель сильно преобразится внешне и получит новые технологии. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Nissan Pathfinder пятого поколения был представлен в 2021 году. Модель еще не продавалась в Китае, поэтому японский бренд решил представить, как бы выглядел внедорожник для этого рынка.

Концепт существенно отличается от модели текущего поколения. Спереди можно заметить новую решетку радиатора и оптику. Фары соединены светодиодной полосой, а сверху изображено название модели.

Сзади установлены инновационные фонари с 3D-эффектом. Также на крыше разместили новый спойлер.

Nissan Pathfinder для Китая получил инновационные фонари Фото: Nissan

Колесные диски вдохновлены электрокаром Nissan Leaf. Они окрашены в черный цвет с серебристыми акцентами.

В интерьере также есть несколько изменений. Он выполнен в белом цвете с элементами золотого цвета.

Интерьер концепта выполнен в белом цвете Фото: Nissan

Как и серийная модель, концепт получил два дисплея в салоне. Помимо этого были изменены вентиляционные отверстия.

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В Nissan не стали раскрывать технические подробности новинки. Вероятнее всего, внедорожник получит те же силовые установки, что и модель для североамериканского рынка.

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