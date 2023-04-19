Honda показала сразу четыре инновационных электромобиля (фото)

Honda избавляются от своих автомобилей с ДВС и готовят новую линейку электрокаров. Она будет представлена кроссоверами, седанами и хэтчбеками.

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На Автосалоне в Шанхае Honda представили сразу четыре концепта инновационных электромобилей. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Honda планируют поставлять в Китай только электрокары с 2035 года. Всего в будущий модельный ряд войдут 10 новых автомобилей, которые дебютируют к 2027 году.

На выставке были показаны три электрокроссовера и необычный купеобразный седан e:N GT Concept. Последний концепт имеет прямоугольный силуэт и сильно отличается от других автомобилей внешне.

Honda eN-GT Concept выделяется на фоне остальных концептов Фото: Honda

Основное внимание было уделено кроссоверам Honda e:NP2, e:NS2 и e:N SUV Prologue. Первые две модели появятся на китайском рынке уже в 2024 году.

Honda e: NP2 дебютирует в Китае уже в 2024 году Фото: Honda Серийная версия Honda e: NS2 получит мало отличий от концепта Фото: Honda Honda e: N SUV может стать самым большим электромобилем бренда Фото: Honda

Концепты получили уникальную светодиодную оптику, которая огибает очертания кузова. Также они будут поддерживать технологии автономного вождения.

Серийную версию e:NP2 будет выпускать предприятие GAC Honda, а e:NS2 — Dongfeng Honda. Запас хода кроссоверов составит более 400 км на одном заряде.

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В Honda отметили, что бренд будет выпускать только электромобили и автомобили на топливных элементах с 2040 года. К 2050 году компания хочет стать полностью углеродно-нейтральной.

Ранее Фокус рассказал, что Honda запатентовали необычные спиральные выхлопные трубы, которые повышают эффективность двигателя.