Honda изобрела спиральную выхлопную систему для повышения эффективности авто (фото)

В патенте описан принцип работы спиральной выхлопной трубы. Эта технология направлена на снижение веса общей конструкции выхлопной системы.

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Honda запатентовали необычные спиральные выхлопные трубы, которые повышают эффективность двигателя. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США обнаружили заявку на технологию спиральной выхлопной системы Honda. Патент был подан 30 марта 2023 года.

В патенте описывается технология, в которой участок выхлопной трубы закручивается вертикально вверх перед выходом из заднего бампера. Сам глушитель расположен далеко от своего традиционного центрального положения под кузовом. Это поможет снизить вес конструкции.

Один из участков выхлопной трубы закручивается вертикально вверх перед выходом из заднего бампера Фото: USPTO

Дизайн Honda предполагает расположение глушителя далеко от внешних панелей автомобиля. Так инженеры хотят защитить выхлопную систему от внешних факторов.

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Также в Honda работают над уменьшением вредных выбросов в своих автомобилях с ДВС. Среди таких решений может быть установка дополнительного фильтра в выхлопные системы многих моделей.

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