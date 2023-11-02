Яркий дизайн и электромотор: раскрыты подробности нового Nissan Juke (фото)

Кроссовер Nissan Juke новой генерации впервые станет электромобилем. Он сохранит габариты нынешней модели, но изменится внешне и станет просторнее внутри.

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Появилась информация про новый Nissan Juke третьего поколения. Кроссовер должен появиться в 2025 или 2026 году и он кардинально изменится. Об этом сообщает британское издание Auto Express, опубликовавшее первые рендеры модели.

Кроссовер Nissan Juke станет электромобилем. Как известно, японский автогигант планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания до 2030 года на европейском рынке. Готовятся сразу 19 новых электрических моделей и очевидно Juke будет одной из них.

Кроссовер станет электрическим Фото: Auto Express

По информации журналистов Auto Express, дизайн Nissan Juke будет выдержан в стилистике концепт-кара Hyper Punk. Это значит, что внешний вид станет более граненым.

Ожидается, что электромобиль Nissan Juke построят на платформе CMF-BEV, как и хэтчбэки Micra и Renault 5. Его размеры останутся на нынешнем уровне (около 4,2 м в длину), но при этом за счет новой силовой установки кроссовер станет просторнее внутри.

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Электромобиль Renault 5 будет оснащен 136-сильным мотором и батареями емкостью 40 и 52 кВт∙ч, а его запас хода составит до 400 км. Очевидно новый Nissan Juke получит такую же силовую установку.

Впрочем, не исключено появление и двухмоторной версии – в 2021 году представитель Nissan намекнул, что рассматривается возможность установки полноприводной силовой установки e-4ORCE, как у Nissan Ariya.

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