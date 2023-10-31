Культовый молодежный спорткар Nissan 90-х возродят в новом формате

Nissan может возродить знаменитое молодежное купе Silvia. Не исключено, что новая модель станет электрической.

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Знаменитый Nissan Silvia может вернуться на рынок. Об этом во время автошоу в Токио журналистам Top Gear заявил вице-президент японской корпорации по планированию Иван Эспиноза.

По его мнению, многие автопроизводители забыли об эмоциональных авто. Это одна из причин, почему молодое поколение менее заинтересовано в машинах.

Именно поэтому необходимы автомобили, способные "разжечь страсть". Одной из таких моделей может стать возрожденное купе Nissan Silvia/200SX. Ранее это была начальная спортивная модель японской марки, однако на данный момент более доступного младшего брата Nissan Z и GT-R в линейке нет.

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Поскольку спорткар Nissan Silvia будет рассчитан на молодую аудиторию, то он должен быть высокотехнологичным и "продвинутым". Авто получит инновационные электронные технологии и современную мультимедийную систему. Мало того, новый Nissan Sylvia может стать электромобилем, ведь "зеленые" авто в тренде у молодежи.

Напомним, что доступное купе Nissan Silvia (в отдельных странах модель продавали как 200 SX) выпускали с 1965 по 2002 годы. Всего увидели мир семь поколений спорткара.

Ранее Фокус рассказывал про оригинальный внедорожный спорткар Nissan.

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