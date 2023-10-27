Спортивный седан и внедорожный кроссовер: Nissan представил две яркие новинки (фото)

Nissan Project Rugged Rogue и Sentra DET демонстрируют возможности персонализации автомобилей бренда. Оба авто являются шоу-карами и не поступят в серийное производство.

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На выставке SEMA в Лас-Вегасе Nissan представил внедорожную версию нового кроссовера Rogue 2024. Также был показан концепт-кар Sentra DET. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Nissan Project Rugged Rogue основан на американском аналоге кроссовера X-Trail. Новинка отличается новым кузовным обвесом, улучшенной подвеской и другими доработками.

Кроссовер стал выше на 76 мм. Также на него установили новые колесные диски, которые обуты во внедорожные шины Yokohama Geolandar M/T G003. Спереди появился кенгурятник с дополнительной светотехникой.

Спереди установлен кенгурятник Фото: Nissan

На крыше разместили крепление для каяков и горных велосипедов. Помимо этого был увеличен задний спойлер.

На крыше появилось крепление для каяков и горных велосипедов Фото: Nissan

Nissan Sentra DET основан на стандартной версии седана, но вдохновлен гоночными болидами из серии Sentra Cup. Снаружи появилась абстрактная аэрография и новый капот с воздухозаборниками.

Nissan Sentra DET вдохнолвен болидом из серии Sentra Cup Фото: Nissan

Новинка получила тормоза от спорткара Nissan Z и улучшенную подвеску.

Также сзади установили спойлер и увеличенный выхлопной патрубок. Самые значительные изменения произошли внутри седана.

Сзади установлен спойлер Фото: Nissan

Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью свыше 200 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Время разгона и максимальная скорость седана не раскрываются. Модель является шоу-каром и не поступит в серийное производство.

Ранее Фокус сообщал, что на автосалоне Japan Mobility Show в Токио представили концепт-кар Nissan Hyper Force.