До 100 млн гривен – на автопарк: деньги из бюджета Украины тратят на ненужные депутатам машины, – Bihus
В автопарке Верховной Рады находятся примерно 160 машин, но "живых" из них — лишь около трети. Сами депутаты признают, что они вполне могут обойтись без служебных автомобилей.
Содержание автопарка народных депутатов Украины обошлось бюджету почти в 100 млн гривен в 2024 году. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Вначале сюжета журналист утверждает, что даже сами нардепы признают неэффективность этого парка. По законодательству Украины депутаты имеют право использовать служебные машины только в Киеве, причем не более 25 часов в месяц.
На балансе автопарка Верховной Рады находится примерно 160 авто, но в то же время "живые" из них — около трети. Большинство политиков используют их весьма редко.
"Депутатам доступна функция условного "парламентского такси". Можно вызвать авто и его заберут и доставят куда надо. На этот "недоавтопарк" из бюджета потратили около 100 млн гривен", — говорится в сюжете.
При этом опрошенные проектом народные депутаты признают, что большинство может вполне обойтись без служебных автомобилей. При этом с 2025 года депутатам выплачивают 7500 гривен в месяц на компенсацию проезда.
Напомним, в Украине в разгар полномасштабной войны наблюдается повышение спроса на элитные автомобили. Показатели продаж превысили довоенный уровень.
Фокус также писал о пополнении автопарка судей, сотрудников МВД и ГБР дорогими машинами. К примеру, судья Харьковского апелляционного суда Сергей Шабельников в декабре 2022 года купил LEXUS NX 350H 2022 года выпуска, в его декларации указана цена машины почти в 2,2 миллиона гривен.