До 100 млн гривен – на автопарк: деньги из бюджета Украины тратят на ненужные депутатам машины, – Bihus

В автопарке Верховной Рады находятся примерно 160 машин, но "живых" из них — лишь около трети. Сами депутаты признают, что они вполне могут обойтись без служебных автомобилей.

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Содержание автопарка народных депутатов Украины обошлось бюджету почти в 100 млн гривен в 2024 году. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

На балансе автопарка Рады находится примерно 160 автомобилей

Вначале сюжета журналист утверждает, что даже сами нардепы признают неэффективность этого парка. По законодательству Украины депутаты имеют право использовать служебные машины только в Киеве, причем не более 25 часов в месяц.

На балансе автопарка Верховной Рады находится примерно 160 авто, но в то же время "живые" из них — около трети. Большинство политиков используют их весьма редко.

"Депутатам доступна функция условного "парламентского такси". Можно вызвать авто и его заберут и доставят куда надо. На этот "недоавтопарк" из бюджета потратили около 100 млн гривен", — говорится в сюжете.

При этом опрошенные проектом народные депутаты признают, что большинство может вполне обойтись без служебных автомобилей. При этом с 2025 года депутатам выплачивают 7500 гривен в месяц на компенсацию проезда.

Напомним, в Украине в разгар полномасштабной войны наблюдается повышение спроса на элитные автомобили. Показатели продаж превысили довоенный уровень.

Фокус также писал о пополнении автопарка судей, сотрудников МВД и ГБР дорогими машинами. К примеру, судья Харьковского апелляционного суда Сергей Шабельников в декабре 2022 года купил LEXUS NX 350H 2022 года выпуска, в его декларации указана цена машины почти в 2,2 миллиона гривен.