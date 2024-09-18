Maserati, Ferrari и Aston Martin: несмотря на войну в Украине вырос спрос на сверхдорогие автомобили, — СМИ

С начала 2024 года на учет в сервисных центрах МВД в Украине поставлено полсотни элитных авто. Спросом украинских миллионеров пользуются роскошные супер- и спорткары.

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Несмотря на то, что в Украине объем продаж автомобилей по сравнению с показателями 2021 года снизился в два раза, покупка элитных авто достигла, а порой и превзошла довоенные показатели трехлетней давности. Об этом пишет"Экономическая правда".

Спросом украинских миллионеров пользуются роскошные супер- и спорткары.

Так, например, украинский предприниматель Александр Слобоженко хвастался в соцсетях приобретением во время большой войны McLaren 720S Spider, который стоит около 300 тыс долл.

Также новый суперкар Lamborghini Huracan за 280 тыс долл и гибридное купе BMW i8 за 100 тыс долл. приобрел блогер и инвестор в криптовалюту Дмитрий Хиценко.

Криптомиллиардер Михаил Романенко в 2023 году приобрел суперкар Bugatti Bolide стоимостью 4,6 млн долларов, а также он стал владельцем еще более дорогого Bugatti Centodieci, цена которого более 10 млн долларов, и которых выпустили всего 10 штук.

Между тем, как пишет издание, до сих пор в Украине официально не зарегистрировано ни одного Bugatti, хотя модель Veyron Grand Sport Vitesse WRC иностранной регистрации не раз видели на улицах Киева.

Сколько сверхдорогих авто зарегистрировано в Украине с начала 2024 года

Как пишет издание, уровень первой регистрации дорогих автомобилей в 2024 году даже выше, чем за аналогичный период 2021 года. Так, например, с начала 2024 года на учет в сервисных центрах МВД в Украине поставлено полсотни элитных авто.

Самыми дорогими авто в списке стали:

7 Maserati Ghibli (ориентировочная стоимость 215 тыс долл);

5 Bentley Continental GT (по цене 220 тыс долл);

3 Rolls-Royce Spectre 2024 года выпуска (стоимостью 440 тыс долл).

Однако все больше супер- и спорткаров проходят в Украине первую регистрацию как подержанные, из-за чего их стоимость может быть ниже на 20-40%. Сейчас количество таких подержанных авто выросло на 30%.

Напомним, что 6 сентября сообщалось, что в Украине появился стильный британский спорткар с мотором от Toyota Camry. В Харькове сфотографировали новый Lotus Emira. Это первое подобное спорткупе в Украине.