Maserati, Ferrari та Aston Martin: попри війну в Україні зріс попит на наддорогі автівки, — ЗМІ

Від початку 2024 року на облік у сервісних центрах МВС в Україні поставлено пів сотні елітних авто. Попитом українських мільйонерів користуються розкішні супер- і спорткари.

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Попри те, що в Україні обсяг продажів автомобілів в порівнянні з показниками 2021 року знизився у два рази, купівля елітних авто сягла, а часом і перевершила довоєнні показники трирічної давнини. Про це пише "Економічна правда".

Попитом українських мільйонерів користуються розкішні супер- і спорткари.

Так, наприклад, український підприємець Олександр Слобоженко хизувався в соцмережах придбанням під час великої війни McLaren 720S Spider, який коштує близько 300 тис дол.

Також новий суперкар Lamborghini Huracan за 280 тис дол і гібридне купе BMW i8 за 100 тис дол. придбав блогер та інвестор у криптовалюту Дмитро Хиценко.

Криптомільярдер Михайло Романенко у 2023 році придбав суперкар Bugatti Bolide вартістю 4,6 млн доларів, а також він став власником ще дорожчого Bugatti Centodieci, ціна якого понад 10 млн доларів, і яких випустили лише 10 штук.

Між тим, як пише видання, досі в Україні офіційно не зареєстровано жодного Bugatti, хоча модель Veyron Grand Sport Vitesse WRC іноземної реєстрації не раз бачили на вулицях Києва.

Скільки наддорогих авто зареєстровано в Україні від початку 2024 року

Як пише видання, рівень першої реєстрації вартісних автомобілів у 2024 році навіть вищий, ніж за аналогічний період 2021 рок. Так, наприклад, від початку 2024 року на облік у сервісних центрах МВС в Україні поставлено пів сотні елітних авто.

Найдорожчими авто у списку стали:

7 Maserati Ghibli (орієнтовна вартість 215 тис дол);

5 Bentley Continental GT (за ціною 220 тис дол);

3 Rolls-Royce Spectre 2024 року випуску (вартістю 440 тис дол).

Проте дедалі більше супер- і спорткарів проходять в Україні першу реєстрацію як уживані, через що їхня вартістю може бути нижчою на 20-40%. Зараз кількість таких уживаних авто зросла на 30%.

Нагадаємо, що 6 вересня повідомлялося, що в Україні з'явився стильний британський спорткар із мотором від Toyota Camry. У Харкові сфотографували новий Lotus Emira. Це перше подібне спорткупе в Україні.