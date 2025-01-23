"Була б людина, а стаття знайдеться": чоловіку нардепки оголосили підозру, як він відреагував

Чоловік нардепки підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та декларуванні недостовірної інформації. В ЗМІ дізнались, що мова йде про Юрія Кормишкіна — він вже відреагував в соцмережах на підозру.

Related video

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чоловіку чинної народної депутатки України про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та декларуванні недостовірної інформації колишньому депутату облради. Про це розповіла пресслужба САП.

У відомстві зазначили, що у 2021–2022 роках народна депутатка набула у власність грошові кошти в сумі понад 20 млн грн, які перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. Надалі цивільний чоловік народної обраниці з метою приховання джерела походження такого майна та надання йому вигляду законності вчинив низку правочинів та фінансових операцій із вказаними грошовими коштами.

Такі дії дали чоловіку можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу м. Одеси, у якому після набуття права власності й проживало подружжя. Крім того, як і його дружина, чоловік не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей житловий будинок.

"Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України, якими передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", — зазначили в САП.

В НАБУ не назвали ім'я й прізвище народної депутатки та її чоловіка. Однак "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела повідомляє, що мова йде про Юрія Кормишкіна, який є чоловіком народної депутатки, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Ірини Кормишкіної.

Підозра Юрію Кормишкину: його реакція

На підозру відреагував в соцмережах Юрій Кормишкін.

"Як казав диктатор Сталін: "Була б людина, а стаття знайдеться", а його спільник Дзержинський говорив: "Відсутність у вас судимості — це не ваша заслуга, а наше недопрацювання". Відчув цю "совкову методику" на собі", — написав він.

На його припущення, детективи усвідомили, що Ірина Кормишкіна, "якій запропонували взяти провину за злочин, якого вона не скоювала, на угоду зі слідством не пішла". Юрій Кормишкін заявив, що справа розсипається, результати потрібні, й тому детективи вирішили пред'явити йому підозру.

"Сьогодні мені вручили підозру за "легалізацію" коштів, подарованих моїй дружині батьком, які вона вказала у своїй декларації. При тому, що між нами було укладено договір позики (бізнесмени, бійтеся укладати договори позики офіційно, до вас можуть прийти…) це єдиний доказ. Другу підозру мені видано за те, що я, на думку детектива, "не вірно" задекларував місце проживання", — додав він.

Чоловік відмітив, що на його підприємствах і на ньому особисто зареєстровано десятки об'єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ та в інші органи. Однак його звинувачують у тому, що в одному з цих об'єктів пеленгувався мій телефон і це єдиний "доказ".

"Найближчими днями мені буде обрано запобіжний захід, детективи вимагають заставу та заборону на виїзд на лікування та реабілітацію за кордон, а це пряма загроза моєму життю та здоровʼю! Бо я, як власник великого бізнесу, який платить тисячам людей офіційні зарплати і сотні мільйонів податків до державного бюджету, маю офіційний (!) дохід, і саме тому можу сховатися від слідства за кордоном", — розповів Юрій Кормишкин.

Він заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення не виїжджав з Миколаєва та допомагав жителям міста та владі. За кордон чоловік виїжджав тільки на необхідне лікування та реабілітацію, після чого повертався в Україну.

Підозра Ірині Кормишкіній: що відомо

Нагадаємо, 17 жовтня в пресслужбі НАБУ 17 жовтня оголосили народній депутатці з Миколаєва Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона заволоділа активами на понад 20 мільйонів гривень, тоді як її офіційний дохід складав 2,7 мільйона гривень.

23 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що нардепку взяли на поруки голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

24 жовтня Віталій Кім пояснив, чому взяв на поруки підозрювану. За його словами, він знайомий з Іриною 20 років, вона не ховається від слідства та співпрацює з правоохоронцями, а поруки дозволяють їй продовжувати виконувати обов'язки в парламенті.