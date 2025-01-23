"Был бы человек, а статья найдется": мужу нардепа объявили подозрение, как он отреагировал

Муж нардепа подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и декларировании недостоверной информации. В СМИ узнали, что речь идет о Юрии Кормышкине — он уже отреагировал в соцсетях на подозрение.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили мужу действующего народного депутата Украины о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем и декларировании недостоверной информации бывшему депутату облсовета. Об этом рассказала пресс-служба САП.

В ведомстве отметили, что в 2021-2022 годах народный депутат приобрела в собственность денежные средства в сумме более 20 млн грн, которые превышают официальные доходы и сбережения за этот период. В дальнейшем гражданский муж народной избранницы с целью сокрытия источника происхождения такого имущества и придания ему вида законности совершил ряд сделок и финансовых операций с указанными денежными средствами.

Такие действия дали мужу возможность через юридическое лицо приобрести дом вблизи г. Одессы, в котором после приобретения права собственности и проживали супруги. Кроме того, как и его жена, муж не отразил в декларации за 2023 год сведений об этом жилом доме.

"Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины, которыми предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", — отметили в САП.

В НАБУ не назвали имя и фамилию народного депутата и ее мужа. Однако "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о Юрии Кормышкине, который является мужем народного депутата, члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Ирины Кормышкиной.

Подозрение Юрию Кормышкину: его реакция

На подозрение отреагировал в соцсетях Юрий Кормышкин.

"Как говорил диктатор Сталин: "Был бы человек, а статья найдется", а его сообщник Дзержинский говорил: "Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка". Почувствовал эту "совковую методику" на себе", — написал он.

По его предположению, детективы осознали, что Ирина Кормышкина, "которой предложили взять вину за преступление, которого она не совершала, на сделку со следствием не пошла". Юрий Кормышкин заявил, что дело рассыпается, результаты нужны, и поэтому детективы решили предъявить ему подозрение.

"Сегодня мне вручили подозрение за "легализацию" средств, подаренных моей жене отцом, которые она указала в своей декларации. При том, что между нами был заключен договор займа (бизнесмены, бойтесь заключать договоры займа официально, к вам могут прийти...) это единственное доказательство. Второе подозрение мне выдано за то, что я, по мнению детектива, "не верно" задекларировал место жительства", — добавил он.

Мужчина отметил, что на его предприятиях и на нем лично зарегистрированы десятки объектов недвижимости, некоторые из них сейчас на оккупированной территории, некоторые повреждены ракетными ударами, некоторые переданы для нужд ВСУ и в другие органы. Однако его обвиняют в том, что в одном из этих объектов пеленговался мой телефон и это единственное "доказательство".

"В ближайшие дни мне будет избрана мера пресечения, детективы требуют залог и запрет на выезд на лечение и реабилитацию за границу, а это прямая угроза моей жизни и здоровью! Потому что я, как владелец крупного бизнеса, который платит тысячам людей официальные зарплаты и сотни миллионов налогов в государственный бюджет, имею официальный (!) доход, и именно поэтому могу скрыться от следствия за рубежом", — рассказал Юрий Кормышкин.

Он заявил, что с момента полномасштабного вторжения не выезжал из Николаева и помогал жителям города и властям. За границу мужчина выезжал только на необходимое лечение и реабилитацию, после чего возвращался в Украину.

Подозрение Ирине Кормышкиной: что известно

Напомним, 17 октября в пресс-службе НАБУ 17 октября объявили народному депутату из Николаева Ирине Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, в 2021-2022 годах она завладела активами на более 20 миллионов гривен, тогда как ее официальный доход составлял 2,7 миллиона гривен.

23 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что нардепа взяли на поруки глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

24 октября Виталий Ким объяснил, почему взял на поруки подозреваемую. По его словам, он знаком с Ириной 20 лет, она не скрывается от следствия и сотрудничает с правоохранителями, а поручительства позволяют ей продолжать выполнять обязанности в парламенте.