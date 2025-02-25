После подозрения в обогащении: Рада поддержала сложение мандата Кормышкиной

По данным следствия, при декларировании своего имущества парламентарий скрыла дом и земельные участки. Вместо Ирины Кормышкиной в состав парламента присоединится другой политик из списка "Слуги народа".

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21 февраля стало известно, что на фоне объявленного подозрения в незаконном обогащении народный депутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина подала заявление о сложении мандата. 25 февраля парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада поддержала это решение.

За прекращение полномочий депутата проголосовали 246 ее коллег.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в отличие от многих Кормышкина лично выступила в парламенте перед сложением мандата. Теперь в Раде остаются 400 депутатов, а в коалиции ("Слуга народа") — 231 депутат.

Ирина Кормышкина выступила в Верховной Раде Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Правда это очень временно, вместо Ирины скоро кто-то присоединится по списку из "Слуги народа". Последний заходил господин Тарарин (147). Поэтому дальше по списку в порядке последовательности (если кто-то откажется): 148 Сверба Инна Станиславовна, 149 Мельник Сергей Васильевич, 150 Палийчук Юлия Владимировна (уже отказалась, как я слышал)", — пояснил Железняк.

Напомним, 9 января в НАБУ сообщали, что нардеп Ирина Кормышкина подозревается в сокрытии данных о доме и двух земельных участках при декларировании имущества. Ее муж в комментарии СМИ заявил, что в этом доме депутат не жила и владелицей его не была.

Ранее, в 2024 году, правоохранители информировали о вручении подозрения нардепу в незаконном обогащении. По данным следствия, она в 2021-2022 годах получила в собственность активы на более чем 20 миллионов гривен. Фамилия подозреваемой не разглашалась, но журналист Олег Новиков заявил, что речь идет об Ирине Кормышкиной.