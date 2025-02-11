Працював на ТОТ й платив податки в Росію: Нацполіція викрила екснардепа, про кого йдеться

В правоохоронних органах зазначили, що екснардеп свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації. В ЗМІ розповіли, про кого йде мова.

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Національна поліція України та Служба безпеки України виявили екснардепа, який спільно зі своїми синами після окупації Луганщини перереєстрували бізнес за законами Російської Федерації та сплачували податки в бюджет Російської Федерації. Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності знаходилися на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області, повідомили в пресцентрі Нацполіції.

Там зазначили, що з метою ведення бізнесу після окупації російськими військами у 2022 році цих територій особи, користуючись зв'язками в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували підприємства за російськими. Вони займались вирощуванням та продажем сільськогоосподарської продукції.

Компанії не тільки сплачували податки до бюджету Росії, а й отримували відповідну фінансову допомогу. При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет РФ.

В результаті обшуків у фігурантів вилучили понад 690 000 доларів, 87 000 євро та майже 960 000 гривень, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та Росії, автомобілі тощо.

Одному із власників товариств, сину ексдепутата, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — це колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці розповіли, що йдеться про народного депутата IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації, його синів та ряду довірених осіб — громадян РФ. В ЗМІ додали, що йдеться про народного депутата Верховної Ради IV скликання Миколу Гапочку та його синів Володимира та Андрія.

Зазначимо, що 11 лютого стало відомо, що двоє чоловіків видавали себе за правоохоронців та погрожували військовослужбовцям. Таким чином вони намагались викрасти мобілізованих.

Раніше Фокус писав, що українці підвищили рівень злочинності в Польщі. Слідом за рівнем злочинності ідуть грузини та білоруси.