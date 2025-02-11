Псевдополіціянти зупинили автобус і погрожували, що відкриють вогонь по військових: деталі

Двоє чоловіків "підрізали" автобус і представились як правоохоронці. У поліції повідомили, що вони погрожували стріляти на ураження й викрали двох новобранців.

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Двоє чоловіків видавали себе за правоохоронців та погрожували військовослужбовцям, щоб викрасти мобілізованих. Деталями справи 11 лютого поділилась пресслужба поліції Чернігівської області.

За даними слідства, 9 лютого приблизно о 2:00 поліція отримала повідомлення про те, що водій Audi в Чернігівському районі "підрізав" автобус з військовими. З іномарки вийшли двоє чоловіків у цивільному, які представились поліціянтами й продемонстрували "посвідчення".

"Правоохоронці" вимагали у старшого групи, щоб їм передали двох мобілізованих. При цьому вони погрожували, що якщо їм відмовлять або буде спроба опору, буде відкритий вогонь на ураження. Один з чоловіків в цей момент тримав руку на кобурі.

Вивівши двох новобранців з автобуса, псевдополіціянти посадили їх у легкову машину та поїхали в невідомому напрямку.

Слідчі з’ясували, що йдеться про попередню зможу, метою якого було інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих і таким чином забезпечити їхнє неприбуття на місце служби. Такі "послуги" вартували до 5000 доларів з кожного військовозобов’язаного.

Псевдоправоохоронців розшукали й затримали, ними виявились мешканці Києва й області віком 34 і 21 рік. Також затримали одного з мобілізованих, іншого поки шукають.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція

Під час обшуку Audi були виявлені: пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальна граната "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера громадської організації. Слідчі порушили справи про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи з використанням посвідчення, а також про перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція

"Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі", — пояснили у поліції.

Окрім того, були порушені справи про дезертирство двох мобілізованих, тобто самовільне залишення місця служби з метою ухилення від неї, а також неприбуття з тією ж ціллю на службу.

Нагадаємо, лаборант ЛНУ Степан Більченко опинився у лікарні після мобілізації. Спочатку повідомлялось, що його "викрали" й побили працівники ТЦК, але потім з’явилась інша версія подій — науковець сам вистрибнув з машини. Батько українця розповів, що його син дійсно здатен на таке "геройство".

10 лютого стало відомо, що у Німеччині засудили подружжя, яке вбило двох українок задля викрадення дитини. Стало відомо, як пара спланувала й провернула потрійний злочин.