Псевдополицейские остановили автобус и угрожали, что откроют огонь по военным: детали

Двое мужчин "подрезали" автобус и представились как правоохранители. В полиции сообщили, что они угрожали стрелять на поражение и похитили двух новобранцев.

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Двое мужчин выдавали себя за правоохранителей и угрожали военнослужащим, чтобы похитить мобилизованных. Деталями дела 11 февраля поделилась пресс-служба полиции Черниговской области.

По данным следствия, 9 февраля примерно в 2:00 полиция получила сообщение о том, что водитель Audi в Черниговском районе "подрезал" автобус с военными. Из иномарки вышли двое мужчин в штатском, которые представились полицейскими и продемонстрировали "удостоверение".

"Правоохранители" требовали у старшего группы, чтобы им передали двух мобилизованных. При этом они угрожали, что если им откажут или будет попытка сопротивления, будет открыт огонь на поражение. Один из мужчин в этот момент держал руку на кобуре.

Выведя двух новобранцев из автобуса, псевдополицейские посадили их в легковую машину и уехали в неизвестном направлении.

Следователи выяснили, что речь идет о предварительной сговоре, целью которого было инсценировать задержание полицией двух мобилизованных и таким образом обеспечить их неприбытие на место службы. Такие "услуги" стоили до 5000 долларов с каждого военнообязанного.

Псевдоправоохранителей разыскали и задержали, ими оказались жители Киева и области в возрасте 34 и 21 год. Также задержали одного из мобилизованных, другого пока ищут.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

Во время обыска Audi были обнаружены: устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочная граната "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверение водителя-волонтера общественной организации. Следователи возбудили дела о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица с использованием удостоверения, а также о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

"Санкция более тяжкой из статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы", — пояснили в полиции.

Кроме того, были возбуждены дела о дезертирстве двух мобилизованных, то есть самовольное оставление места службы с целью уклонения от нее, а также неприбытие с той же целью на службу.

Напомним, лаборант ЛНУ Степан Бильченко оказался в больнице после мобилизации. Сначала сообщалось, что его "похитили" и избили работники ТЦК, но потом появилась другая версия событий — ученый сам выпрыгнул из машины. Отец украинца рассказал, что его сын действительно способен на такое "геройство".

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