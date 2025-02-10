Супруги убили двух украинок, чтобы похитить младенца: суд вынес приговор, выяснились новые детали

Обвиняемые признались в содеянном и раскаялись. Выяснилось, что они использовали успокоительные и заманили обеих женщин в ловушку ложью.

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Супругов, которые в Германии убили молодую украинку и ее мать для похищения ребенка, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили 10 февраля в BR24.

Решение принимал Региональный суд Маннгейма, который предположил, что целью пары было выдать похищенного младенца за собственного, и признал факт похищения несовершеннолетней. Обвиняемые еще могут обжаловать приговор.

Все стороны требовали пожизненного заключения для фигурантов. Прокурор и соистец также требовали установить особую тяжесть вины, им удалось добиться и этого. Отмечается, что с учетом этого досрочное освобождение супругов через 15 лет "почти невозможно".

Обвиняемые на суде признались в содеянном и покаялись. Мужчина рассказал, что убил двух украинок с помощью резинового молотка.

Детали дела

Согласно обвинению, женщина и мужчина убили 27-летнюю украинку и ее 51-летнюю мать. Мотивом стало то, что они собирались выдать 5-недельную дочь молодой беженки за свою.

Тело младшей жертвы 7 марта обнаружил прохожий на берегу Рейна, уже 13 марта супругов задержали. По информации прокуратуры, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж хотели иметь общую дочь, у пары уже было четверо детей.

В конце 2023 года женщина присоединилась к группе в Telegram, чтобы контактировать с украинскими беженцами. Там она познакомилась с молодой женщиной, которая просила помочь с переводом. На момент совершения убийства младенец, мать и бабушка находились в приюте для беженцев в Вислохе.

В начале марта пара пригласила женщин в ресторан, где им подсыпали успокоительные. Пожилой украинке стало плохо, и супруги сделали вид, что собираются отвезти ее в больницу. На самом же деле бабушку довезли до озера, где мужчина ударил ее несколько раз по голове и выбросил тело в водоем.

27-летней дочери жертвы сообщили, что ее мать якобы перенесла сердечный приступ. Они отправились вместе к плотине на Рейне, где ослабленной под действием лекарств женщине тоже нанесли удары по голове. Тело супругов сожгли, а младенца забрали.

Деревянный крест, который установили на месте, где было найдено тело 27-летней украинки Фото: SWR

Сначала нашли тело младшей украинки на дамбе, и только примерно через две недели — тело ее матери в озере. Ребенка удалось изъять невредимым.

Напомним, в марте 2024 года сообщалось, что подозреваемые — семейная пара из России. О жертвах отмечалось, что они уехали в Германию из Харькова из-за войны.

В BILD информировали, что когда похищенного младенца нашли правоохранители, им занимались двое мужчин. То, что речь идет о дочери убитой украинки, подтвердил анализ ДНК.