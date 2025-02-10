Подружжя вбило двох українок, щоб викрасти немовля: суд виніс вирок, з'ясувались нові деталі

Обвинувачені зізнались у скоєному й розкаялись. З’ясувалося, що вони використали заспокійливі та заманили обох жінок у пастку брехнею.

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Подружжя, яке у Німеччині вбило молоду українку і її матір задля викрадення дитини, засудили до довічного ув’язнення. Про це повідомили 10 лютого у BR24.

Рішення ухвалював Регіональний суд Маннгейма, який припустив, що метою пари було видати викрадене немовля за власне, і визнав факт викрадення неповнолітньої. Обвинувачені ще можуть оскаржити вирок.

Усі сторони вимагали довічного ув’язнення для фігурантів. Прокурор і співпозивач також вимагали встановити особливу тяжкість вини, їм вдалося добитися і цього. Зазначається, що з огляду на це дострокове звільнення подружжя через 15 років "майже неможливе".

Обвинувачені на суді зізналися у скоєному та покаялись. Чоловік розповів, що вбив двох українок за допомогою гумового молотка.

Деталі справи

Відповідно до обвинувачення, жінка й чоловік вбили 27-річну українку та її 51-річну матір. Мотивом стало те, що вони збирались видати 5-тижневу доньку молодої біженки за свою.

Тіло молодшої жертви 7 березня виявив перехожий на березі Рейну, вже 13 березня подружжя затримали. За інформацією прокуратури, 45-річна жінка і її 43-річний чоловік хотіли мати спільну доньку, у пари вже було четверо дітей.

Наприкінці 2023 року жінка поєдналась до групи в Telegram, щоб контактувати з українськими біженцями. Там вона познайомилась з молодою жінкою, яка просила допомогти з перекладом. На момент скоєння вбивства немовля, мати й бабуся перебували в притулку для біженців у Віслоху.

На початку березня пара запросила жінок у ресторан, де їм підсипали заспокійливі. Літній українці стало зле, і подружжя вдало, що збирається відвезти її до лікарні. Насправді ж бабусю довезли до озера, де чоловік вдарив її кілька разів по голові й викинув тіло у водойму.

27-річній донці жертви повідомили, що її матір нібито перенесла серцевий напад. Вони вирушили разом до греблі на Рейні, де ослабленій під дією ліків жінці теж завдали ударів по голові. Тіло подружжя спалило, а немовля забрало.

Дерев'яний хрест, який встановили на місці, де було знайдене тіло 27-річної українки Фото: SWR

Спочатку знайшли тіло молодшої українки на дамбі, і лише приблизно за два тижні — тіло її матері в озері. Дитину вдалося вилучити неушкодженою.

Нагадаємо, у березні 2024 повідомлялося, що підозрювані — сімейна пара з Росії. Про жертв зазначалося, що вони виїхали до Німеччини з Харкова через війну.

У BILD інформували, що коли викрадене немовля знайшли правоохоронці, ним опікувалися двоє чоловіків. Те, що йдеться про доньку вбитої українки, підтвердив аналіз ДНК.