Работал на ВОТ и платил налоги в Россию: Нацполиция разоблачила экс-нардепа, о ком идет речь

В правоохранительных органах отметили, что экс-нардеп в свое время занимал должность первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации. В СМИ рассказали, о ком идет речь.

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Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины обнаружили экс-нардепа, который совместно со своими сыновьями после оккупации Луганщины перерегистрировали бизнес по законам Российской Федерации и платили налоги в бюджет Российской Федерации. Подконтрольные им предприятия и их производственные мощности находились на временно оккупированной территории Белокуракинского района Луганской области, сообщили в пресс-центре Нацполиции.

Там отметили, что с целью ведения бизнеса после оккупации российскими войсками в 2022 году этих территорий лица, пользуясь связями в оккупационных органах власти и с помощью подконтрольных лиц, зарегистрировали предприятия по российским. Они занимались выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции.

Компании не только платили налоги в бюджет России, но и получали соответствующую финансовую помощь. При этом, за 2023-2024 годы эти общества уплатили почти 8 млн рублей налогов в бюджет РФ.

В результате обысков у фигурантов изъяли более 690 000 долларов, 87 000 евро и почти 960 000 гривен, а также блокноты с черновыми записями, черновые варианты доверенностей, выданные фигурантами на представление их интересов на оккупированных территориях и России, автомобили и тому подобное.

Одному из владельцев обществ, сыну экс-депутата, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — это коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители рассказали, что речь идет о народном депутате IV созыва, который в свое время занимал должность первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации, его сыновей и ряда доверенных лиц — граждан РФ. В СМИ добавили, что речь идет о народном депутате Верховной Рады IV созыва Николае Гапочке и его сыновьях Владимире и Андрее.

Отметим, что 11 февраля стало известно, что двое мужчин выдавали себя за правоохранителей и угрожали военнослужащим. Таким образом они пытались похитить мобилизованных.

Ранее Фокус писал, что украинцы повысили уровень преступности в Польше. Следом по уровню преступности идут грузины и белорусы.