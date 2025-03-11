Майже 90% українців вірить, що РФ не зупиниться на окупованих територіях: опитування КМІС

Українці не втомились від війни, як стверджують деякі західні політики, заявив керівник КМІС Антон Грушецький. Опитування 2024-25 років показали, що в людей зросло відчуття екзистенційної загрози.

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Більшість громадян України відчуває екзистенційну загрозу з боку Російської Федерації, яка планує геноцид українців та знищити їхню державність. При цьому майже 90% визнає, що росіяни не спиняться на окупованих територіях, а будуть воювати далі, поки не знищать країну повністю. Про ставлення українців до РФ ідеться в опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Респондентам запропонували сім варіантів відповіді, серед них чотири стосувались різних варіантів окупації, один — геноциду, один — "демілітаризація" без зазіхань на суверенітет, пояснили в КМІС. Опитування показало, що екзистенційну загрозу з боку РФ відчувають 66% респондентів (екзистенційна загроза — про повне знищення суб'єкта). Також з'ясувалось, що майже 90% опитаних вважають, що росіяни не зупиняться на територіях, які вже окупували, а діятимуть далі, ідеться в аналізі соціологів. При цьому лише 3% опитаних вірить, що Кремль зупиниться на зменшенні армії та поверненні російської мови.

Коли соціологи поцікавились, яку мету мають росіяни, українці відповіли наступним чином:

РФ має на меті здійснити геноцид українців — 28%;

РФ планує окупувати всю Україну, знищити державність та націю — 38%;

захопить всю територію України — 14%;

захопить повністю Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та не ітиме в інші — 7%;

задовольниться окупованими територіями — 4%;

"демілітаризує та денацифікує" і на цьому спиниться — 3%;

важко відповісти — 7%.

Опитування КМІС - думка українців щодо мети РФ, 11 березня Фото: КМІС

Соціологи також опублікували таблицю з розподілом відповідей за регіонами. Таблиця показала, що східні області відчувають найменшу екзистенційну загрозу (46%), а західні — найбільшу (70%). Найвищі побоювання щодо повної окупації — в українців, які живуть в центральних областях, свідчать дані КМІС.

Опитування КМІС - розподіл голосів по регіонах України, 11 березня Фото: КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький прокоментував результати та мету опитування. Він нагадав, що у західному світі політики, аналітики, журналісти говорять про те, що українці начебто втомились від війни. Втім, на його думку, опитування показують, що люди усвідомлюють "червоні лінії", які загрожують їхньому існуванню. Грушецький озвучив те, що важливе для українців, — це "виживання української нації, збереження суверенітету та гарантії безпеки".

Соціологи повідомили, що опитування тривало з 14 лютого по 4 березня 2025 року, охопило 1029 респондентів з усіх регіонів України та відбувалось шляхом телефонної розмови. Похибка результатів — 3,5% для результатів, близьких до 25% (4,1% до результатів, наближених до 50%).

Опитування КМІС — деталі

КМІС згадав про опитування, яке провели весною 2024 року. Рік тому екзистенційну загрозу відчували 60% українців, свідчать результати інституту. Результат — менший, ніж у 2025 році. В "демілітаризацію та денацифікацію із збереженням суверенітету" вірили 5%, тобто на 2% більше, ніж через рік.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші опитування КМІС щодо ситуації в Україні. Наприклад, 19 лютого з'явилась соціологія щодо "легітимності" президента Володимира Зеленському, якому напередодні президент США дав лише 4% підтримки українців. Опитування показало, що главу української держави підтримують 57% громадян.

Нагадуємо, опитування КМІС щодо мети РФ з'явилось у день, коли в Саудівській Аравії почались перемовини між США та Україною щодо перемир'я. В РНБО спростували, що предметом перемовин є можливість відмови від територій.