Почти 90% украинцев верит, что РФ не остановится на оккупированных территориях: опрос КМИС

Украинцы не устали от войны, как утверждают некоторые западные политики, заявил руководитель КМИС Антон Грушецкий. Опросы 2024-25 годов показали, что у людей возросло ощущение экзистенциальной угрозы.

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Большинство граждан Украины чувствует экзистенциальную угрозу со стороны Российской Федерации, которая планирует геноцид украинцев и уничтожить их государственность. При этом почти 90% признает, что россияне не остановятся на оккупированных территориях, а будут воевать дальше, пока не уничтожат страну полностью. Об отношении украинцев к РФ говорится в опросе, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Респондентам предложили семь вариантов ответа, среди них четыре касались различных вариантов оккупации, один — геноцида, один — "демилитаризация" без посягательств на суверенитет, пояснили в КМИС. Опрос показал, что экзистенциальную угрозу со стороны РФ чувствуют 66% респондентов (экзистенциальная угроза — о полном уничтожении субъекта). Также выяснилось, что почти 90% опрошенных считают, что россияне не остановятся на территориях, которые уже оккупировали, а будут действовать дальше, говорится в анализе социологов. При этом только 3% опрошенных верит, что Кремль остановится на уменьшении армии и возвращении русского языка.

Когда социологи поинтересовались, какую цель имеют россияне, украинцы ответили следующим образом:

РФ имеет целью осуществить геноцид украинцев — 28%;

РФ планирует оккупировать всю Украину, уничтожить государственность и нацию — 38%;

захватит всю территорию Украины — 14%;

захватит полностью Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и не будет идти в другие — 7%;

удовлетворится оккупированными территориями — 4%;

"демилитаризует и денацифицирует" и на этом остановится — 3%;

затрудняюсь ответить — 7%.

Опрос КМИС — мнение украинцев относительно цели РФ, 11 марта Фото: КМИС

Социологи также опубликовали таблицу с распределением ответов по регионам. Таблица показала, что восточные области испытывают наименьшую экзистенциальную угрозу (46%), а западные — наибольшую (70%). Самые высокие опасения относительно полной оккупации — у украинцев, живущих в центральных областях, свидетельствуют данные КМИС.

Опрос КМИС — распределение голосов по регионам Украины, 11 марта Фото: КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий прокомментировал результаты и цель опроса. Он напомнил, что в западном мире политики, аналитики, журналисты говорят о том, что украинцы будто бы устали от войны. По его мнению, опросы показывают, что люди осознают "красные линии", которые угрожают их существованию. Грушецкий озвучил то, что важно для украинцев, — это "выживание украинской нации, сохранение суверенитета и гарантии безопасности".

Социологи сообщили, что опрос длился с 14 февраля по 4 марта 2025 года, охватил 1029 респондентов из всех регионов Украины и проходил путем телефонного разговора. Погрешность результатов — 3,5% для результатов, близких к 25% (4,1% к результатам, приближенных к 50%).

Опрос КМИС — детали

КМИС вспомнил об опросе, который провели весной 2024 года. Год назад экзистенциальную угрозу чувствовали 60% украинцев, свидетельствуют результаты института. Результат — меньше, чем в 2025 году. В "демилитаризацию и денацификацию с сохранением суверенитета" верили 5%, то есть на 2% больше, чем через год.

Отметим, ранее Фокус писал о других опросах КМИС по ситуации в Украине. Например, 19 февраля появилась социология относительно "легитимности" президента Владимира Зеленскому, которому накануне президент США дал лишь 4% поддержки украинцев. Опрос показал, что главу украинского государства поддерживают 57% граждан.

Напоминаем, опрос КМИС относительно цели РФ появился в день, когда в Саудовской Аравии начались переговоры между США и Украиной о перемирии. В СНБО опровергли, что предметом переговоров является возможность отказа от территорий.