9 из 10 украинцев поддерживают тарифные протесты, – опрос

Более половины опрошенных – за отставку Кабмина и роспуск Рады

Более 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения цен на коммуналку, которые проходят в стране с конца прошлого года. Также более половины жителей Украины выступают за отставку правительства и парламента.

Это следует из данных опроса, который с 27 января по 1 февраля провел Киевский международный институт социологии.

1205 украинцев, проживающих в 86 населенных пунктах Украины (кроме Крыма и неподкотрольной Киеву территории Донбасса) ответили на вопрос о свом отношении к тарифным протестам.

91,1% опрошенных сообщили, что скорее или полностью их поддерживают, не поддерживают протесты 6,3% респондентов, 2,6% затруднились с ответом на этот вопрос.

[ + – ] Поддержка украинцами акций протестов против повышения тарифов

Идею отставки действующего Кабмина скорее или полностью поддерживают 55,4% украинцев, не поддерживают – 29,2% опрошенных, 15,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных выборов скорее или полностью поддерживают 60,7% опрошенных, против – 27,7%, 11,5% не смогли определиться с ответом.

[ + – ] Поддержка украинцами роспуска Рады и формирования нового Кабмина

Ранее сообщалось, что если бы выборы проходили во вторую половину января, то в Верховную Раду среди тех, кто определился и точно будет брать участие в парламент прошли бы следующие партии:

ОПЗЖ — 20,7%;

Европейская солидарность — 15,3%;

Батькивщина — 12,6%;

Слуга народа — 11, 2%;

Сила и честь — 8,3%;

Голос — 5,6%;

Украинская стратегия Гройсмана — 5,3%.

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.