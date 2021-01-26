Рейтинг партии "Слуга народа" опустился до 11%, - КМИС

Президентская партия занимает 4 место среди тех, кто точно пойдет на выборы и определился с партией.

Киевский международный институт социологии провел соцопрос 22 января, — сообщается на сайте КМИСа.

Если бы выборы проходили во вторую половину января, то в Верховную Раду среди тех, кто определился и точно будет брать участие в парламент прошли бы следующие партии:

ОПЗЖ — 20,7%;

Европейская солидарность — 15,3%;

Батькивщина — 12,6%;

Слуга народа — 11, 2%;

Сила и честь — 8,3%;

Голос — 5,6%;

Украинская стратегия Гройсмана — 5,3%.

На грани прохождения в парламент находится Партия Шария (4,6%), УДАР (4,4%) и Свобода (3,8%) и Опозиционный блок (3,1%). Остальные партии не набирают и трех процентов.

Отмечается, что 15,1% респондентов вообще не будут голосовать, а 8,1% либо испортят бюллетень, либо не определились с выбором.

При этом 74% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в неправильном направлении. Лишь 10% считают, что в правильном и 15,1% выбрали вариант "Сложно сказать".

Опрос проводился 22 января методом телефонных интервью с использованием компьютера. В опросе приняло участие 1005 человек, которые живут во всех регионах страны, кроме оккупированных территорий. Все опрошенные были старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,1%

Напомним, рейтинг Зеленского опустился до 19,8%.

Ранее сообщалось, что менее 50% украинцев планируют вакцинироваться от коронавируса, даже если государство бесплатно предоставит вакцину.