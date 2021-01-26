Рейтинг партії "Слуга народу" опустився до 11%, — КМІС

Президентська партія посідає 4 місце серед тих, хто точно піде на вибори і визначився з партією.

Київський міжнародний інститут соціології провів соцопитування 22 січня, — повідомляється на сайті КМІС.

Якби вибори проходили в другій половині січня, то до Верховної Ради серед тих, хто визначився і точно буде брати участь, у парламент пройшли б такі партії:

ОПЗЖ — 20,7%;

Європейська солідарність — 15,3%;

Батьківщина — 12,6%;

Слуга народу — 11, 2%;

Сила і честь — 8,3%;

Голос — 5,6%;

Українська стратегія Гройсмана — 5,3%.

На межі проходження в парламент перебуває Партія Шарія (4,6%), УДАР (4,4%) і Свобода (3,8%) і Опозиційний блок (3,1%). Решта партій не набирають і трьох відсотків.

Зазначається, що 15,1% респондентів узагалі не голосуватимуть, а 8,1% або зіпсують бюлетень, або не визначилися з вибором.

При цьому 74% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються в неправильному напрямку. Лише 10% вважають, що в правильному і 15,1% вибрали варіант "Складно сказати".

Опитування проводилося 22 січня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. В опитуванні взяло участь 1005 осіб, що мешкають в усіх регіонах країни, крім окупованих територій. Усі опитані були старшими за 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,1%

Нагадаємо: рейтинг Зеленського опустився до 19,8%.

Раніше повідомлялося, що менше 50% українців планують вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо держава безкоштовно надасть вакцину.