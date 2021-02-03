9 із 10 українців підтримують тарифні протести, — опитування

Більше половини опитаних — за відставку Кабміну та розпуск Ради.

Більше 90% українців підтримують тарифні протести проти підвищення цін на комуналку, які проходять в країні з кінця минулого року. Також більше половини жителів України обстають за відставку уряду та парламенту.

Це випливає з даних опитування, яке з 27 січня по 1 лютого провів Київський міжнародний інститут соціології.

1 205 українців, які проживають в 86 населених пунктах України (крім Криму та непідконтрольної Києву території Донбасу) відповіли на питання про своє ставлення до тарифних протестів.

91,1% опитаних повідомили, що швидше або повністю їх підтримують, не підтримують протести 6,3% респондентів, 2,6% не змогли дати відповідь на це питання.

[ + – ] Підтримка українцями акцій протестів проти підвищення тарифів

Ідею відставки чинного Кабміну швидше або повністю підтримують 55,4% українців, не підтримують — 29,2% опитаних, 15,4% не змогли відповісти на це питання.

Ідею розпуску Верховної Ради та проведення дострокових виборів швидше або повністю підтримують 60,7% опитаних, проти — 27,7%, 11,5% не змогли визначитися з відповіддю.

[ + – ] Підтримка українцями розпуску Ради та формування нового Кабміну

Раніше повідомлялося, що якби вибори проходили в другу половину січня, то до Верховної Ради серед тих, хто визначився і точно братиме участь в парламент пройшли б такі партії :

ОПЗЖ — 20,7%;

Європейська солідарність — 15,3%;

Батьківщина — 12,6%;

Слуга народу — 11, 2%;

Сила і честь — 8,3%;

Голос — 5,6%;

Українська стратегія Гройсмана — 5,3%.

Якби вибори президента України проходили в другій половині січня 2021 року найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За нього проголосували б 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.