ООН назвала кількість людей, які загинули через конфлікт на Донбасі

Жертвами конфлікту стали понад 13 000 осіб. Майже кожен четвертий з них — цивільний.

У період з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року на Донбасі внаслідок збройного конфлікту загинули від 13 100 до 13 300 осіб. Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини.

З них не менше 3 375 осіб — цивільні особи, майже 4 150 — українські військовослужбовці та приблизно 5 700 — члени збройних формувань.

При цьому загальна кількість людських втрат, так чи інакше пов'язаних із конфліктом, становить від 42 000 до 44 000 осіб. Серед них також від 29 500 до 33 500 поранених (цивільних осіб — 3 375, українських військових — від 9 700 до 10 700, членів збройних груп — від 12 700 до 13 700).

У статистиці враховані також випадки, не пов'язані безпосередньо з військовими діями — зокрема, необережне поводження зі зброєю, ДТП, хвороби на службі, вбивства та самогубства (таких випадків — майже 30%).

Варто сказати, що загальна кількість цивільних осіб серед загиблих і поранених — 25-26%. При цьому якщо в 2014 році кількість поранених/убитих цивільних становила 33-34%, то в 2019-2020 роках йдеться про 4-5% від їх загальної кількості.

Раніше стало відомо, що українці перестали вважати конфлікт на Донбасі головною проблемою, згідно з результатами опитування. 36% заявили, що головна проблема — низькі зарплати та пенсії, 35% вважають, що ключовою проблемою є корупція.

Конфлікт на Донбасі назвали ключовою проблемою лише 28% опитаних. Примітно, що ще минулого року на першій сходинці в цьому опитуванні був власне конфлікт на Сході країни, про що заявили тоді 36% респондентів.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку 28-29 січня проходив форум "Русский Донбас". На ньому головна редакторка "RT" Маргарита Симоньян заявила: "Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї гігантської великої нашої щедрої Батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія-матінка, забери Донбас додому".

На цьому ж заході її чоловік Тигран Кеосаян пригрозив захопленням Києва.