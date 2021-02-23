У ЗСУ повідомили про загибель трьох бійців під час пожежі в бліндажі

Один із військових із 90% опіків тіла помер в опіковому центрі.

58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського ЗСУ повідомила, що під час розбирання бліндажа, згорілого під час пожежі, виявлені тіла двох військовослужбовців. Ще один боєць був живий, але він отримав опіки 90% тіла та помер в опіковому центрі.

Пожежа в бліндажі сталася приблизно о 4:00 20 лютого в одному з підрозділів бригади.

Для ідентифікації тіл буде проведена ДНК-експертиза.

За цим фактом військова служба правопорядку ЗСУ проводить перевірку. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у 2020 році в лавах Збройних сил України внаслідок бойових дій загинули 50 військовослужбовців, в той час як небойові втрати склали 79 осіб.

Усього з початку бойових дій на Донбасі в 2014 році загинули 2 665 бійців ЗСУ, 10 152 військовослужбовців були поранені. Кількість інших загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ становить 1 168 осіб.

22 лютого на Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий, ще один отримав поранення. Воїни вели спостереження в той момент, коли бойовики відкрили вогонь по позиціях ООС.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив 22 лютого, що ситуація в зоні проведення ООС контрольована, ознак створення наступальних угрупувань противника не виявлено. У той же час він визнав, що режиму повного й всеосяжного припинення вогню дотримуються переважно тільки українські військові.

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини повідомили, що в період із 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року на Донбасі внаслідок збройного конфлікту загинули від 13 100 до 13 300 осіб. З них не менше 3 375 осіб — цивільні особи, приблизно 4 150 — українські військовослужбовці та майже 5 700 — члени збройних формувань.