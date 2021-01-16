Небоевые потери ВСУ в прошлом году в полтора раза превысили боевые

Во время боевых действий в ВСУ погибли 50 военнослужащих, тогда как небоевые потери составили 79 человек.

В 2020 году в рядах Вооруженных сил Украины в результате боевых действий погибли 50 военнослужащих, в то время как небоевые потери составили 79 человек. Такие данные представил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения в период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек", – также говорится в документе.

Всего с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году погибли 2 665 бойцов ВСУ, 10 152 военнослужащих были ранены. Количество "других погибших (умерших)" военнослужащих ВСУ, по информации министерства, составляет 1 168 людей.

Ранее сообщалось о том, что 8 января в зоне проведения ООС умерла старший солдат Виктория Слободянюк.

11 января в результате обстрела боевиков около Пески погиб украинский военный. Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм — выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.