В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

Украинская сторона выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.

В результате обстрела боевиков около Песков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Обстрел произошел 11 января около 15:30.

Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм — выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.

"Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", — сказано в сообщении.

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Напомним, в начале января в селе Благодатное (Донецкая область) 16-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. Полиция возбудила уголовное дело.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что до конца января состоится встреча советников в нормандском формате в Берлине.

В сентябре вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос ввода на Донбасс миротворцев ООН еще не снят с повестки дня, хотя и отложен в сторону. По его мнению, вопрос миротворческой миссии на Донбассе мог бы стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран "нормандской четверки".

В декабре Резников сообщил, что введение на Донбасс миротворцев является одним из возможных сценариев реализации Минских соглашений.