На Донбассе подорвался 16-летний подросток

Полицейские возбудили уголовное дело.

В селе Благодатное (Донецкая область) 16-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Информация об инциденте поступила в полицию в воскресенье, 3 января. Отмечается, что юноша нашел неизвестное взрывное устройство на помойке и принес его домой. С помощью инструментов он решил его распилить, из-за чего произошел взрыв. Парень получил телесные повреждения.

Юноша обратился за помощью к врачам, получив в результате взрыва иссечение кистей рук и ног.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Также в полиции призвали родителей внимательно следить за детьми.

Отметим, осенью у поселка Пески Донецкой области двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. А в Луганской области в селе Болотенное Станично-Луганского района во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. В результате три человека получили травмы.

Кроме того, 24 декабря на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский военный из состава Объединенных сил.