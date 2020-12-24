На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве

Раненого в районе Красногоровки доставили в госпиталь.

В четверг, 24 декабря, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский военный из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", – сказано в сообщении.

Отмечается, что украинскому военнослужащему оказана срочная медицинская помощь, он оперативно доставлен в госпиталь.

Его жизни уже ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командование части.

Отметим, осенью у поселка Пески Донецкой области двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. А в Луганской области в селе Болотенное Станично-Луганского района во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. В результате три человека получили травмы.