На Донбассе подорвалась на взрывном устройстве пожарная машина: трое пострадавших

В Луганской области селе Болотенное Станично-Луганского района во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. В результате три человека получили травмы.

Об этом сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.

"9 октября в 9:50 при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ГЛОХ "АМУР"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва был травмирован водитель пожарного автомобиля 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества 1978 года рождения и сотрудник ГСЧС.

Пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

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