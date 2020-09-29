Остался без части ноги. На Донбассе подорвался на мине российский военный

Кадровый российский военнослужащий присоединился к боевикам во время очередной ротации.

На Донбассе в воскресенье, 27 сентября, подорвался на минно-взрывном устройстве один из офицеров Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, в результате подрыва на мине, которую установили сами же боевики, российский офицер получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности.

"Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2", – добавили в Минобороны.

Также военные добавляют, что боевики за прошедшие сутки понедельника, 28 сентября, пять раз нарушали режим прекращения огня в надежде на ответную реакцию бойцов ВСУ. Провокации боевики устроили в районе Старогнатовки, Авдеевки и на Луганском направлении.

Помимо этого, по данным украинской стороны, на прошлой неделе боевики сооружали окопы и блиндажи на Новоайдарском, Северодонецком, Курахивском, Торезском и Мариупольском направлениях.

С начала суток вторника, 29 сентября, ни одногообстрела боевиков зафиксировано не было.

Напомним, 23 сентября двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. Состояние здоровья военных – средней тяжести.

А 26 сентября в районе военного конфликта на Донбассе трое бойцов получили ранения из-за подрыва на неизвестном устройстве.